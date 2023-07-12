Geçtiğimiz hafta anlaşma sağlanan ve kurulan 6. grup Gelecek ve Saadet Partisi ilk toplantısını yaptı.

20 milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

CHP listelerinden Meclis'e giren Saadet ile Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı!



TBMM'YE CHP LİSTELERİNDEN GİRDİLER

TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen CHP listesinden TBMM'ye giren 'küçük partilerin' grup kurması stratejisi uzunca bir süre istişare edildi.

DEVA VE DEMOKRAT PARTİ GRUBUN DIŞINDA KALDI

Anlaşma sağlanamaması nedeniyle DEVA Partisi grubun dışında kaldı.

6 Temmuz'da grup kurma konusunda anlaşma sağlayan Gelecek ve Saadet Partileri genel başkanları, kameraların karşısına geçerek kararlarını duyurmuştu. superhaber