Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Van’a gelecek.

10 Mayıs Cumartesi Günü (yarın) Van Kent Meydanı’nda düzenlenecek olacak miting için sahadaki çalışmalar da devam ediyor.

“VAN HALKINI MİTİNGE DAVET EDİYORUM”

Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, yarın Van’da düzenlenecek mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada; “Yarın Van’a gelecek olan Genel Başkan Özgür Özel’i sabah saatlerinde havalimanında karşılayacağız. Saat 12.00’de başlayacak olan mitingimize tüm Van halkını davet ediyorum. Birkaç gündür çevre illerden milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimiz ile beraber sahadayız. Mitingin yapılacağı Kent Meydanı’nda da incelemelerde bulunduk. Miting için hazırlıklarımız da devam ediyor. Yarın geniş bir kitle ile miting alanında olacağız.” dedi.