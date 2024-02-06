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31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul'da aday göstermesi kesinleşen Dem Parti'nin yürüteceği stratejiyle ilgili tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan "Dem Parti kimsenin payandası değil" açıklaması geldi.

"DEM PARTİ KİMSENİN PAYANDASI DEĞİL"

Eşi Başak Demirtaş'ın Dem Parti'den İBB Başkanlığı için aday başvurusu yaptığı Selahattin Demirtaş, partinin yerel seçimde izlemesi gereken politikayla ilgili konuştu. Demirtaş, 31 Mart'la ilgili genel seçim hatırlatmasında da bulundu.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek yerel seçimlerle ilgili konuştu. Demirtaş, DEM Parti'nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek son genel seçimdeki kayıpların telafi edilmesini işaret etti.

"TABANIMIZ TEPKİLİ"

Sırrı Sakık, "Kişisel görüşüm, 2 seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik." dedi. Sakık, açıklamasında tabanın ciddi tepkisinin olduğunu belirterek "Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KAYBETMESİ BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar 'İmamoğlu kaybeder' diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan 3. yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir."

"CHP BELEDİYELERDE KÜRTLERE HAK TANIMADI"

Geçmişte CHP'ye verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Sakık, İstanbul ve Ankara'da "CHP'nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çevresine topladığını gördüklerini" ve Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını, belediyelerin İYİ Parti ve MHP'nin "arka bahçesi haline geldiğini" söyledi.