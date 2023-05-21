14 Mayıs seçimlerinde beklediği sonucu alamayan CHP’de rotasyon sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl sonunda Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda partisine katılan eski Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi’yi Başdanışman olarak atamıştı. Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’yi “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirmişti.

Amidahaber'in haberine göre CHP’nin Diyarbakır 4’üncü sıra adayı Cevdet Nasıranlı da Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

Cevdet Nasıranlı, 2019’daki yerel seçimlerde, AK Parti’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanı adayı olmuştu.