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18 Mayıs Perşembe günü kapılarını açan 11.Van İnşaat Yapı Mimarlık ve Enerji Fuarı, bugün son kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugün saat 17:00’ye kadar ziyaretçi kabul edecek olan fuar, ardından kapılarını kapatacak.

18-21 Mayıs tarihleri arası yoğun ziyaretçi kabul edilmesi beklenen fuar, son gün olmasına rağmen sessiz geçiyor.

Fuarın son gün olması dolayısı ile değerlendirmelerde bulanan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. ve İnşaat Yapı Fuar Koordinatörü Yakup Karayer, “Geçen sene de güzel bir fuar yaptık. Bu sene de güzel bir fuar oldu. Gelecek sene için şimdiden ön sıralar için yer ayırtmak isteyenler var. Bu da demek oluyor ki fuar güzel geçmiş. Birkaç gün içerisinde açılışımız görkemli oldu. Belediye Başkanları olsun, vekilleri olsun. Cuma günü de harikaydı yoğun katılım vardı. Dün öğleden sonra yağıştan dolayı durgun geçti. Lakin öğleden sonra gene iyiydi. Bizim hedef kitlemiz bellidir. Biz tamamı ile sektörün temsilcilerini ihtiyaç duyulan müşteri ve ziyaretçi kitlesini buraya taşıyoruz. Buradaki fuarın bir gıda fuarı gibi olmasını bekleyemeyiz. Fuara aldığım tüm esnafa da bunu söyledim. Bugün son gündür inşallah iyi geçtiğine inanıyorum” diye konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci