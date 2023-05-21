Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 54. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Seçimlerde sokak sokak gezerek çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Bakan Varank, 14 Mayıs'ta başlattıkları kutlu yolculuğu 28 Mayıs'ta tamamına erdireceklerini vurguladı.

"Biz bir davaya inanan insanlarız"

Varank, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye Bursa'dan başlayacağız. Biz bir davaya inanan insanlarız. Bizim davamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak, ay yıldızlı al bayrağımızı en yükseklere, gönderin en tepesine çıkarma davası. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız ile 21 yıldır yol yürüyoruz. İnşallah bir 5 sene daha bu seçimi aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz ama davamız ilelebet payidar kalacak.

"11 seçim kaybetmiş hala istifa etmiyor"

CHP'ye gönül verenlere de seslenen Varank, şunları kaydetti:

Bu adamdan size hayır gelmez. Değişim istiyorsanız önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım. Sizin partinizde de genç insanlar var. Yetenekli siyasetçiler var. Şundan bir kurtulun ama 11 seçimi kaybetmiş, halen 'ben istifa edeceğim' demiyor. 'Ben partimi bırakırım' demiyor. Hiç ağzından duydunuz mu? Lafa gelince ileri demokrasileri örnek gösterirler.

Dünyada muhalefette olup da 11 seçim kaybedip halen partisinin başında durabilen bir siyasetçi var mı? Dünyada örneği yok. Bu işe nasıl başlamışlardı? Dediler ki 'bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı' diyerek yola çıktılar. O laflarını zaten yediler. Şimdi işte ikinci tura gidiyoruz. 28 Mayıs'a gidiyoruz. İnsanda biraz cesaret olur. Çıkarsın dersin ki 'eğer ben bu seçimi kazanamazsam partimden istifa edeceğim.

Bir daha da kurultayda aday olmayacağım.' Bunu söyleyebiliyor mu? Bu cesareti var mı? Gerçekten samimiyetle Bursa'dan diyoruz ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza gerçekten üzülüyoruz. Değişim istiyorlarsa önce şu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir kurtulsunlar. Biz de karşımızda iyi bir muhalefet görelim. Sürekli yalan söyleyen, tiyatro oynayan bir muhalefetle uğraşmaktan, enerjimizi onlara harcamaktan gerçekten biz de sıkıldık. AA