Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alan, çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri konusu nihayete erdi.
Bir seferliğe mahsus ödenecek olan ikramiyelerin hesaplara yatacağı gün merak ediliyordu.
İkramiyeler bugün hesaplara yatırılacak
Beklenen tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Bakan Işıkhan, ikramiyelerin 29 Aralık (bugün) günü hesaplara yatırılacağını belirtmişti.
4 milyon 680 bin emekli faydalanacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.
Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı bekleniyor.Kaynak: Ensonhaber