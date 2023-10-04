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Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Bu çerçevede bir yandan grup mahalle yollarında sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları devam ederken, bir yandan da kırsal mahalle yollarında başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücü ile yürütülen çalışmalarda kırsal mahalle ve arazi yollarında genişletme, reglaj, stabilize, kutubaks ve menfez çalışmaları gerçekleştirilerek, yollar muhtemel sel ve su taşkınlarına karşı daha korunaklı hale getiriliyor.

Sezon başından bu yana hummalı bir şekilde çalışan ekipler, birçok noktadaki çalışmalarını tamamlarken, Bahçesaray ilçesi Kartal ve Güneyamaç mahalleleri, Özalp ilçesi Emek Mahallesi, Tuşba ilçesi Otluca Mahallesi ile Başkale ilçesi Yurttepe-Güvendik grup yolunda menfez ve kutubaks çalışmaları ise devam ediyor.

Ayrıca Özalp ilçesi Balçıklı ve Çamurlu mahalleleri, Erciş ilçesi Akbaş, Aşağı Çökek, Yoldere ve Kekliksırtı mahalleleri, Başkale ilçesi Köprüağzı, Oğulveren ve Gelenler mahalleleri, Çatak ilçesi Uzuntekne ve Narlı mahalleleri, Gürpınar ilçesi Dikbıyık, Sıcaksu ve Taşlıyazı mahalleleri, Tuşba ilçesi Akçift ve Aşit mahalleleri, Muradiye ilçesi Beydağı ve Alkasnak mahalleleri, Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi, Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi ve Çaldıran ilçesi Gülderen grup mahalle yolu gibi onlarca noktada ise çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarının sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.İHA