Tahmini Okuma Süresi: dakika

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş üniversitelerinin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştirilen fuar, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yoğun ilginin olduğu fuara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Abdulahat Arvas, üniversite rektörleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile iş insanları katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kariyer fuarının önemine vurgu yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Bu kariyer fuarını insanlarımızın gücünü, enerjisini ortaya çıkarma açısından çok anlamlı ve önemli buluyorum. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirmesine, gelecek planlarını yapmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere pek çok alanda hamle yaptı. Ama fırsattan yararlanmak için de gençlerin çok çalışması lazım. İnsanları birbirinden farklı kılan çalışmaktır, emektir. Canla, başla, aşkla, şevkle çalışmak lazım.

Fırsatlar ülkesi ama gençlerin de kendilerini hazırlamaları lazım. Hem büyük hayallerinin olması lazım hem de yetilerini, kabiliyetlerini geliştirmeleri lazım. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuarın fırsat eşitliği sağladığını belirterek, “Biz yetenek her yerde diyoruz. Bu altyapıyı burada kurduk. Öğrencilere tüm imkânları fırsat eşitliği çerçevesinde sunuyoruz.

Yurdun dört bir köşesindeki gençlerimize objektif, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen bir sistem çerçevesinde hizmet veriyoruz. Kariyer fuarlarını yaklaşık 5 yıldır düzenliyoruz.

Bunun sonucunda 20-24 yaş arasındaki 6.1 oranına düşmesine vesile olduk. Yaklaşık 169 bin üniversiteli gencin iş bulmasını sağladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve protokol üyeleri stantları dolaştı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stant katılıcılardan yoğun ilgi gördü. Kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stant, büyük beğeni topladı.