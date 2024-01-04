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Van Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın açılışına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Selim Atay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Dr. Ozan Balcı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş ve Siirt üniversitelerinin rektörleri, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Belediye Başkanlığı yönetim ekibi, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sunum gösterileriyle başlayan fuarda sırasıyla AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Selim Atay günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Daha sonra sponsor firmalara plaketlerin verilmesinin ardından fuarın açılışı gerçekleşti.Açılış sonrası stantları gezen protokol üyeleri ve öğrenciler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Fuar merkezindeki 23 birim ve 23 birim temsilcisi personelle görev yapan İpekyolu Belediyesi standı ise başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi tarafından yoğun ilgi gördü.

İki gün sürecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 4 Ocak 2024 Perşembe günü sona erecek.