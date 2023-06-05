Süper Lig'de birçok takımda forma giymesinin ardından son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz'ın kariyerine ne şekilde yön vereceği merak ediliyordu. Tecrübeli oyuncu için birçok iddia ortaya atılırken, bunlardan biri de aktif futbolculuk kariyerine nokta koyarak, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olacağıydı.

'BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Tecrübeli futbolcunun kariyerine ne şekilde yöne vereceği merak konusu olurken, Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çırağan sarayında basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI DUYURDU

Burak paylaşımında "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan sarayında basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen toplantı gerçekleşirken, Yılmaz burada yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerini noktaladığını resmen duyurdu.

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