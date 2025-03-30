AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Burak Gültepe, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

Rahmet, bereket ve kardeşlik ayı Ramazan’ı geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, gönülleri birleştiren, küskünlükleri sona erdiren, dayanışmayı ve paylaşmayı en güçlü şekilde hissettiren müstesna zamanlardır.

AK Parti Van Gençlik Kolları olarak, bayram sevincinin her haneye ulaşmasını, kardeşliğin pekişmesini ve tüm hemşehrilerimizin bu mübarek günleri huzur, sağlık ve mutluluk içinde geçirmesini temenni ediyorum. Büyüklerimizin dualarını almayı, ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı ve bayramın manevi iklimini doyasıya yaşamayı unutmayalım.

Bu vesileyle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm Vanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.