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Wanhaber / Ramazan Çetin

VEDAŞ tarafından bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van merkez ve ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte kesintilerden etkilenecek yerler:

GEVAŞ: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Dokuz Ağaç Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi Keretaş Mevki, Güzelkonak Mahallesi, İskele Mahallesi, Uysal Mahallesi, Dereağzı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, D.S.İ. Kamp, Kızılay Kamp ve Arıtma Tesisinde, Mülk Mahallesi Andaç Mahallesinin bir kısmında.

BAHÇESARAY: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Altındere Mahallesi Dikmetaş Sokakta.

ÇALDIRAN: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Sakızlı Mezrasında.

MURADİYE: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Yavuzselim Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Botaş, Mezbahane, Baz İstasyonlarında.

ÖZALP: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Dorutay, Çubuklu, Aksorguç, Seydibey Köyleri ve buna bağlı Çubuklu, Gölealtı, Bedir, Seydibey, Akçay, Seyrantepe Mezralarında.

SARAY: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Keklikdüzü Köyünde.

EDREMİT: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Ayazpınar Köyünde.

GÜRPINAR: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çörekli, Üçgen Köyleri, Kırağı Mezrasında.

TUŞBA: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Yeşilköy, Votaş, Votaş Tarımda, 08.30 – 17.00 saatleri arasında İstasyon Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda.

İPEKYOLU: 13.00 – 16.00 saatleri arasında Hacıbekir Mahallesi ve buna bağlı Gülistan, Mehmetbey Sokaklarında, 08.30 – 17.00 saatleri arasında Şerefiye Mahallesi, Esenler Mahallesi Seyit Fehim Arvasi ve buna bağlı sokaklarda.

ÇATAK: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Atlıhan Köyü, Alakaynak ve Hermuşat Mezralarında, 09.00 – 15.00 saatleri arasında Merkez Mahalleleri ve tüm köylerde.

ERCİŞ: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kocapınar, Bulamaç, Kırkpınar, Çetintaş, Gümüşoluk, Bozyaka, Gültepe, Yayıklı Merası, Kumlubulak Mezrasında, Pay Köyüne bağlı Morgedik Hes2te, Ulupamir Köyünde, 10.00 – 12.00 saatleri arasında Kayaboyun Mahallesinde.

GÜRPINAR: 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çörekli, Yaramış, Cevizalan, Karakoç, Öveçli, Aşağı Sütlüce, Yukarı Sütlüce, Üçgen Köyleri, Acer, Yaramış, Ferzende, Sado, Kırağı, Albenek Mezraları ve bunlara bağlı sokaklarda.