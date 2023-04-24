Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kars, Ardahan, Ağrı ile başladığı Doğu Anadolu ziyaretlerini Van ile sürdürdü. Belediye Başkanı Bozkurt'a başkan yardımcıları, meclis üyeleri ittifak partisinin il başkanları ve CHP Van milletvekili adayları eşlik etti.

Bozkurt, ilk olarak Van'ın Erciş ilçesinde millet ittifakının seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Bozkurt bir sonraki gün ittifak partileri tarafından Gevaş ilçesi'nde organize edilen kahvaltı programına katıldı. Burada vatandaşlar bir araya gelen Bozkurt, kısa bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Heyet ardından Gevaş ve Edremit ilçelerine bağlı Dokuzağaç, Bakımlı, Dilkaya ve Çiçekli mahallelerinde kanaat önderleriyle bir araya gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

"VAN'DA HAYVANCILIĞI BİTİRDİLER"

Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin bir sonraki durağı CHP'nin Sıhke Caddesi'nden açtığı seçim ofisi oldu. Bozkurt, sistemin değişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Yaşadığımız sorunlar bizim kaderimiz değil. Bunu değiştirmek bizim elimizde.

Yeterki karşımızdakinin kimliğini kabul ederek davranalım. Birbirimizi olduğu gibi kabul edersek sorunların üstesinden geleceğiz. Bugün Türkiye geçmişte olduğu pozisyondan daha iyi bir durumda değil. Van'dan baktığınızda hayvancılığı bitirdiler, turizme bakın, başka alanlara bakın. Daha iyi bir yerde değiliz yani. Geçmişte bunu başardıysak.

Bugün bu teknolojiyle, bilgi ve birikimle çok daha iyi bir yere gelebiliriz. Millet ittifakının genel başkanları bunu çok önceden gördüler. Geçmişteki birçok farklı davranışları bir kenara bırakıp artık ülkemizin daha ileri gitmesi, içindeki insanların daha mutlu yaşamaları için hep beraber omuz omuza mücadele etmeye karar verdiler ve onurlu bir iş yaptılar" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE DERMAN OLACAK YÜZLERCE PROJE HAZIRLANMIŞ DURUMDA"

Millet ittifakına karşı belli kesimlerin yıpratıcı söylemler kullandığını ama bu söylemlerin boş olduğunu dile getiren Bozkurt, "Bu süreçte birileri bu ittifakın yürümeyeceğini, benzemezlerin bir arada duramayacağını çokça ifade etti. Ama bugün burada ben gururla görüyorum ki millet ittifakının her bir il başkanı bir diğerinin açığını kapatacak, ona destek olacak, omuz verecek şekilde birlikte yürüyorlar. Van'da da böyle, Kars'ta da böyle, Ardahan'da da böyle, Erzurum'da da böyle. İnşallah hep beraber rengarenk Türkiye'de yeni çiçekler açacağız.

Asla umudunuzu kaybetmeyin. İçinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin derdine derman olacak onlarca, yüzlerce proje hazırlanmış durumda. Biz sadece ittifak içinde olan siyasi partilerin temsilcileri değiliz.

Aynı zamanda bize umut bağlayan Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşın da umudu olacağız. Bütün bunlar içinde 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı'na ihtiyacımız var. 14 Mayıs'ta bunu başarınca hep beraber mutlu ve huzurlu olarak önümüze bakacağız" diye konuştu.

İTTİFAK BİLEŞENLERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Belediye Başkanı Bozkurt, seçim ofisini ziyaretinin ardından kısa süre önce annesi vefat eden CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan'ın taziyesine katıldı. Başkan Bozkurt, daha sonra İpekyolu ilçesine bağlı Erçek mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep sorun ve önerileri dinledi. Bozkurt, buradan da CHP Van İl Başkanlığı'nın organize ettiği, ittifak partilerinin başkan ve teşkilat mensuplarının katıldığı yemek programına katılarak, programlarını sonlandırdı.