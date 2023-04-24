Wanhaber – Haber Merkezi

Meteoroloji verileri göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı