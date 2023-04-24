Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı. Peki esnafa ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? İşte



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde bir müjde de esnafa verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ÖTV müjdesi! Peki hangi araçlarda geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

ÖTV MUAFİYETİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Şehir içi taksi,

Dolmuş,

Minibüs,

Midibüs,

Otobüs,

Çekici işletmeciliği,

Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

DETAYLARI MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Tüm bu ÖTV düzenlemesi ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca açıklanacak. ÖTV muafiyeti uygulamasının esnafa hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum" dedi.

Ensonhaber