Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

Duruşmada, sanıklara, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" suçunun delaletiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, ek savunma ve esasa ilişkin beyanında, "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok." dedi.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım." diye konuştu.

Ergül, otelin LPG tesisatının denetiminin yapılmadığını, bu nedenle yangının büyüdüğünü öne sürdü.

Kendilerini can ve mal güvenliği bakımından denetlemesi gereken kurumun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savunan Ergül, "Eksiklik olduğu halde bana iletilmiyor. Yangından sonra birçok otel kapatıldı. Onların denetleme görevinde görmedikleri eksiklikleri benim görmem mümkün değildir. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım." diye konuştu.

Ergül, yönetim kurulu başkanı olarak sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Eşim, kızlarım ve torunlarım otele tatil amaçlı ve bayramlarda gelirlerdi. Eksiklikleri iddianameden öğrendim. Büyük çaplı olay olabileceğini asla düşünemedim. Bu olayı öngöremedim, öngörebilseydim misafirler, ailem ve çalışanların orada kalmasına izin vermezdim. Bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşanmadığı için güvende hissettim. Çok çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin."

Sanıkların savunması esnasında bazı müştekiler tepki gösterdi.

Emine Murtezaoğlu Ergül, Halit Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener'in avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık ve avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, söz alarak, Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin konuşmasını içeren videonun gerçeği ortaya çıkaracağını savunarak, videonun salonda izletilmesini istedi.

Ara karar kuran heyet, kovuşturmanın genişletilmesi ve videonun dosyada bulunduğundan izletilmesi talebinin reddine karar verdi.

Heyet, verilen ararın ardından kararını açıkladı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanık, 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

"Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu bir dava"

Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan angında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayacağını söyledi.

Davanın seyrini değiştirecek iki husus konusunda talepte bulunduklarını belirten Gültekin, şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin konuşmasını içeren videonun salonda izletilmesini istediklerini kaydetti.

Savcılığın, Ergül ve kızları şirketin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın "olası kastla öldürme" suçu yerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulunduğunu hatırlatan Gültekin, "Bunun gibi yüzlerce röportajı var. 24 saat nasıl çalıştıkları ve işleri ayakta tuttuklarına ilişkin açıklamaları mevcut. Biz bu 30 saniyelik görüntüyü mahkemede izletmek istedik. Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." diye konuştu.

Gültekin, sanık vekillerine saatlerce söz hakkı veren mahkeme heyetinin 30 saniyelik görüntünün izlenmesine tahammül edemediğini savunarak, "Niye? Kamuoyunda infial oluşturacak diye. Kamuoyunda infial oluşturmadan, sessiz sedasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz." dedi.

"Acelecilik ve yangından mal kaçırma anlayışıyla adil bir karar verilemeyeceği" görüşünü dile getiren Gültekin, "Emine (Murtezaoğlu Ergül) ve kızlarıyla ilgili, bu personelle ilgili 'olası kast'tan değil, başka bir şey çıkarsa, adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar." dedi.

Yangının ardından yürütülen adli süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ilişkin gelişmelere de değinen Gültekin, "Pazartesi günü bu konuyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacağım ve taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydır diğer meslektaşlarımın taleplerine cevap verilmemiş. Bu talepleri yenileyeceğim." diye konuştu.

Verilecek kararın basit bir karar olmadığını vurgulayan Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği davada adil bir sonucun çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaa

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.