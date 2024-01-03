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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilen DAKAF; üniversiteler, kamu ve meslek odaları arasında köprü görevi görerek gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen DAKAF’24, görkemli ve yoğun katılımlı bir programla açıldı. Açılış gününde beklentilerin çok daha üstünde bir ziyaretçi sayısına ulaşan fuara, özellikle öğrenciler ve iş insanları yoğun ilgi gösterdi.

İKİYÜZ SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Yaklaşık 200 sektör temsilcisini ağırlayan DAKAF’24’te konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Türkiye fırsatlar ülkesi! Aziz Sancar’ın da dediği gibi; zekaya güvenmiyorum, çalışmaya güveniyorum. İnsanlar emek verince karşılığını alıyor, buna inanıyorum. Dediğim gibi Türkiye fırsatlar ülkesi ama gençlerin de çok çalışması lazım. Türkiye’nin ufku açık ben bu inançla çalışanların başarılı olacağına inanıyorum. Bu fuarın Van’da gerçekleşmesi bizleri onurlandırdı. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BÖLGENİN EN PRESTİJLİSİ

DAKAF’24’ün ev sahibi olarak konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Ülkemizin 11 farklı bölgesinde düzenlenen kariyer fuarlarının en prestijlilerinden olan DAKAF’24, ilimizde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz koordinatörlüğünde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Bitlis Eren, Muş Alparslan, Hakkari, Iğdır ve Siirt Üniversiteleri ile beraber toplam 6 üniversitenin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyona, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve mezunlar, staj ve iş imkânı arayan öğrenciler ve gençler, iş gören ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, amaç ve hizmetlerini daha fazla kişiye duyurmak isteyen özel sektör ve kamu kuruluşları katılması hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

“BAŞARMAK İSTEDİĞİMİZDE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Üretim gücüne değinen AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Başarmak istediğimizde mutlaka çok çalışmalıyız. Planlı programlı olmalıyız. Yaptıklarımızın iyi olması için de denetim şart. Ben bu fuarın düzenlenmesine çok önem veriyorum” dedi.

“YETENEK BU ÜLKEDE YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN HER BİRİDİR”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, “Bizim için yetenek büyük üniversiteler değil, bizim için yetenek bu ülkede yaşayan öğrencilerin her biridir. Bugün burada okulların mezun verdiği alanlarda öğrencilerinin daha kolay iş bulabilmesini amaçlayarak toplanmış bulunuyoruz.

Yetenek her yerde diyoruz ama bu yeterli değil, burada bulunan üniversitelerden öğrencilerin binlercesi staj imkanı buldu. Gençlerimizin kariyer imkanı kazanabilmesi için ‘erken dönem kariyer rehberi’ olarak tanımladığımız bu fuarları ve eğitimleri kullanarak her alanda istihdam edilmek üzere gereken beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz. Üstelik bunu fırsat eşitliği ve erişilebilirlik imkanını gözeterek sunmaya gayret ediyoruz” diyerek genç istihdamının önemine vurgu yaptı.

Sözlerine E-Kariyer uygulamasının işlevselliğinden söz ederek devam eden Salim Atay, “Dünya’da işsizliğin en yoğun görüldüğü yaş grubu 20-24’tür. Biz ise bu oranı 6.1 gibi bir oranda düşürdük. Bu da 169 bin üniversitelinin istihdamı demek” şeklinde konuştuğu konuşmasını etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek sonlandırdı.

Vali Ozan Balcı ve Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin katılımcılara plaket takdiminin ardından DAKAF’24 konuklarıyla buluştu.

Fuar, gün boyu önemli etkinliklerle devam edecek.