Merkez Ulu Cami'deki yarışmaya Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkari'den 12 öğrenci katıldı.

Yarışmada Van'dan İsmail Mantaş birinci, Diyarbakır'dan Baran Güneş ikinci ve Şırnak'tan Zaynal Okka üçüncü oldu.

Birinci olan öğrenci Mantaş, bugün Ulu Cami'de hutbe okuyacak.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yarışmanın kaybedeninin olmadığını söyledi.

Bölge finalinin Hakkari'de yapılmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yarışmanın kaybedeni yok. Buraya kadar gelmeleri zaten onların şampiyon olduklarını göstermiştir ancak kural gereği bir sıralama olacak. Onu da değerli jüri üyelerimiz tespit edecek. Tüm yavrularımızı ve onları yetiştiren öğretmen ve ailelerini tebrik ediyorum, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. İmam hatip, önder ve lider demektir. Bu etiketle bir taraftan topluma liderlik edeceksiniz, diğer taraftan insanların manevi dünyalarını dolduracaksınız. Amacımız, sizlere hem dünyamızı imar edecek akademik eğitim vermek hem de ahiret hayatını kazandıracak bilgilerle yetiştirmektir."

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmalar Temsilcisi Erol Solak da öğrencileri tebrik etti.