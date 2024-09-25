Gazze'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan İsrail, son olarak rotasını Lübnan'a çevirdi.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

Katil İsrail ordusu, çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak başlattığı Hizbullah'a yönelik saldırılar kapsamında Lübnan'ı havadan bomba yağmuruna tutuyor.

Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

BMGK LÜBNAN İÇİN TOPLANIYOR

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

AÇILIŞI GUTERRES YAPACAK

Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.