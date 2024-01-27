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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda, Tatvan ilçemizde 4, Van ili 2 olmak üzere toplam 6 hedefe yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 1 adet tabanca ve 51 adet fişek ele geçirilmiştir. Dosya çerçevesinde 6 organizatör tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.