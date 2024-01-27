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Başkale’de günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü.

İlçe merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.

Güne karla uyanan esnaf ise iş yerlerine girebilmek için kar yığınlarını kürekle temizledi.

Kar yağışının hayatı her anlamda olumsuz etkilediği ilçede, Başkale Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin kapanan yolları tekrar ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.