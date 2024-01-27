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Geçtiğimiz yılın ilk yarısında sert yükseliş gösteren otomobil fiyatları ağustos ayı sonrasında düşüşe geçmişti. 2023 yılının son aylarında enflasyondan arındırıldığında otomobil fiyatlarında reel bazda düşüşler dikkat çekmişti. İkinci elde model yılına göre hangi araçlarda fiyat artışları daha fazla oldu? Yeni yılın gelmesiyle birlikte piyasada son durum ne? Konuyla ilgili açıklama İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel’den geldi.

“FİYAT DÜŞÜŞÜ YÜZDE 25’LERE ULAŞTI”

2023 yılı sıfır km hafif ticari ve otomobil satış adetlerinin 1 milyon 232 bine ulaşarak tarihi rekorunu kırdığı, ikinci elde de mükerrer satışlar da dahil olmak üzere 10 milyon satış adedinin yakalandığı bir yıl olduğunu anımsatan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e yaptığı açıklamasında, “Ocak-Temmuz 2023 döneminde fiyatların ortalama yüzde 80, ikinci el otomobilde ise arz talep dengesizliği ve kayıt dışı ticaret sebebiyle yüzde 100’ü bulan fiyat artışları yaşandığı, Ticaret Bakanlığı’nın sektöre dair attığı adımlar ve arz talep zincirinin tekrar kurulmasıyla, Temmuz ayı sonrası fiyatların düşmeye başladığını görüyoruz” dedi.

“ZAMLAR YERİNİ SABİT FİYATA BIRAKTI”

Temmuz-Aralık sürecinde döviz kurunun yükselmesine rağmen sıfır otomobilde yüzde 20, ikinci el otomobilde ise yüzde 15 fiyat düşüşleri olduğunu, artan döviz kuru ile orantılandığında fiyat düşüşlerinin yüzde 25’lere ulaştığını kaydeden Hayrettin Ertemel, Temmuz ayında başlayan düşüş trendi Eylül-Ekim aylarında pik yaparken, Kasım ve Aralık aylarında yerini sabit fiyatlamalara bıraktı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

STOK BİTTİKÇE GERÇEK LİSTE FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

“Ocak ayı itibarıyla da sıfır otomobilde yeni yıl maliyetleri ve döviz kuruna bağlı bir miktar artışlar görmekteyiz. İkinci el pazarında ise daralan piyasa neticesinde şu an için fiyatlar sabit durumda” ifadelerini kullanan Ertemel, “Ocak ayında 2023 model sıfır otomobil fiyatları yeni yıl maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle bir miktar yükseldi. Stok adedi biten araçlarda indirimli kampanyalar sonlanarak rakamlar tekrar liste fiyatına çekildi.

“TALEP İKİNCİ ELE KAYACAK”

Hayrettin Ertemel açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Stok adedi azalan araçlar için de en fazla 1.5 aylık süreçte benzer durum yaşanacaktır. İkinci el pazarında yaşanan durağanlık sebebiyle fiyatlar halen sabit durumda. Sıfır km otomobil fiyatlarının tamamen liste fiyatlarına çekilmesi ile sıfır-ikinci el fiyat makası tekrar açılacağından, yılın ikinci çeyreğinde (Haziran sonrası) talebin ikinci el otomobile kayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple ikinci el otomobil fiyatları bir süre daha avantajını koruyor. Yıl içerisinde döviz kurunda artış yaşandığı takdirde, her iki pazarda da fiyat artışları görülebilir.

İLAN SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Geçtiğimiz aylarda vasıta kategorilerinde bulunan araç sayısı kısa süre 950 bin ile 1 milyon adede ulaşmıştı. Genel vasıta adetlerinde ortalama yüzde 10-12 düşüş görülse de otomobil sayısında bir miktar artış söz konusu. Bunun sebebi ise pazardaki satış adetlerinin daralması ve var olan ilanların bu havuzda sabit kalması.

Birkaç aylık süreçte, ilkbahar ayları itibarıyla geçen yıl oranında olmasa da piyasamızın tekrar hareketleneceği kanaatindeyiz. Öte yandan piyasa durağan olsa da düşen fiyatlar doğrultusunda reel fiyat talepleri alıcı bulabiliyor. Piyasanın tekrar hareketlenmesi ve daha kolay satış gerçekleştirmek için önemli olan faktörlerden bir tanesi de kullanıcıların reel fiyatları kabul etmeleri olacaktır.”