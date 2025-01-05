ABD Başkanlık seçimleri kazanan Donald Trump'ın kripto paraya olan olumlu bakış açısı Bitcoin'in değerini artırırken kurduğu "kripto dostu" kabinenin bu değeri daha da yükseltmesi bekleniyor.

Kripto para piyasasında geçen yıl önemli gelişmeler neticesinde fiyat rekorları kırılırken, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve kabinesinin politikaları da piyasanın yön bulmasında etkili olacak.

BITCOIN 2024'TE REKOR KIRDI

2024 yılı boyunca yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Bitcoin fiyatı, 107 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu süreçte Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon doları, bu ekosistemdeki tüm varlıkların piyasa değeri ise 3,7 trilyon doları aştı.

Bugün Bitcoinin değeri 97 bin 884,7 dolar seviyesinde.

Yıl boyunca kripto para ekosistemi açısından hem Türkiye'de hem de dünyada bazı gelişmeler yakından takip edilecek.

GÖZLER 20 OCAK TARİHİNE ÇEVRİLDİ

Kripto para yatırımcılarının 2025'te en yakından takip edeceği isim 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump olacak.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti.

ULUSAL BITCOIN REZERVİ PLANI

Seçim sonrasında olumlu açıklamalarını sürdüren Trump'ın "ulusal Bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Trump'ın göreve başlaması sonrasında yapacağı açıklamalar ve atacağı adımların, 2025'te kripto para piyasasına etki etmesi bekleniyor.

ABD'DE "KRİPTO DOSTU" EKONOMİ YÖNETİMİ GÖREVE GELECEK

Donald Trump, "kripto para dostu" olarak nitelendirilen isimlere, kuracağı yeni hükümette görev vereceğini duyurmuştu.

Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını bildirmişti.

Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KRİPTO PARAYI SEVMEYEN İSTİFA ETTİ

Kripto paralara olumsuz yaklaşımıyla bilinen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler de seçimlerin ardından görevini bırakacağını açıklamıştı.

Bu haberin ardından ise Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yükselişe geçmişti.

KRİPTOPARALI SEVEN GÖREVE GELECEK

Trump, SEC Başkanlığına kripto paralara daha "olumlu" yaklaşan bir isim olarak bilinen Paul Atkins'i aday gösterdi.

HAZİNE BAKANI OLACAK KİŞİ DE KRİPTO DOSTU

Hazine Bakanlığına da Scott Bessent'in getirileceğinin duyurulması, ABD'de görev yapacak yeni ekonomi yönetiminin "kripto dostu" olarak nitelendirilmesine yol açtı.

YENİ "ETF" ONAYLARI BEKLENİYOR

Hem Bitcoin hem de Ethereum da geçen yıl Borsa Yatırım Fonlarının (ETF) SEC tarafından onaylanmasıyla, kripto para birimleri daha geniş kurumsal ve bireysel yatırımcı grubuna açıldı.

Bu onayların ardından 2025'te Solana, Ripple, Hedera gibi diğer kripto para birimlerinde de yeni ETF başvuruları yapılacağı ve onaylanacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Uzmanlar, kripto para piyasasında daha fazla projeye ETF onayının gelmesinin piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirtirken, bu konudaki gelişmelerin piyasa üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

RIPPLE VE CORNBASE DAVALARI

En yüksek piyasa değerine sahip altcoin projelerinden Ripple ve ABD'nin en büyük kripto para borsalarından Coinbase, önceki yıllarda SEC tarafından suçlanmıştı.

Düzenleyici kurum, Ripple ve Coinbase'i kayıt dışı menkul kıymet işlemleri yapmakla itham etmişti. Davaların kripto para piyasasına yansıması olumsuz oldu.

Ripple Davası'nda 2024'te kripto para projesi lehine karar alınmış olsa da SEC süreci temyize götürmüştü.

Davacı konumundaki SEC'in yönetiminin yıl içerisinde değişmesinin ardından, düzenleyici kurumun bu davalara yeni yaklaşımı da yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yıl içerisinde her iki davada yaşanacak gelişmelerin kripto para piyasası üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.