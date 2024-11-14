Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 90 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle hafta boyunca rallisini sürdüren bitcoin Çarşamba akşamı yüzde 5’in üzerinde yükselişle 93 bin doların üzerine yükseldi. Bitcoin 5 kasımdaki ABD başkanlık seçiminden bu yana yüzde 32’lik artış kaydetti.

Kripto para birimi 23 Ocak’ta 38 bin 505 dolarla yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Blackstone Capital Yönetici Ortağı Carl Szantyr, “Yeni siyasi ortam, kripto para varlıklar için daha net düzenlemeler getirebilir, bitcoin rezervi ve bitcoin madenciliğinde büyüme gibi stratejik gelişmeleri tetikleyebilir” değerlendirmesini yaptı.