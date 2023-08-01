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Wanhaber / Özel

Van Bisikletliler Platformu tarafından, Şehir Bisiklet Turu düzenlendi. Tura katılmak isteyen çok sayıda bisikletli, dün akşam saatlerinde Van Valiliği önünde bir araya geldi.

‘Araç senin yol hepimizin’ sloganı ile düzenlenen etkinlikle farkındalık oluşturulmak isteyen bisikletli grup, Valilik önünden başlayarak İskele Feribot İskelesine kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, Van Bisikletliler Platformu Gönüllüleri ve bisiklet severler katıldı.

“ARAÇ SENİN YOL HEPİMİZİN”

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, “İlimizde bulunan 7 bisiklet topluluğunun ortak platformu ve Van Bisikletliler Platformu, bugün ikinci etkinliğini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 100 bisiklet severle turumuzu gerçekleştireceğiz. 'Araç senin yol hepimizin' vizyonu ile sloganı ile yola çıkacağız.

Bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu ve trafikte de bisikletli kullanıcılara aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışacağız. Yakın zamanda ilimizin de bisiklet dostu şehirler arasına girmesini istiyoruz. Bu amaçla platformumuz çalışıyor. Emek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Van valiliği önünde başlayan bisiklet turu İskele Feribot iskelesinde sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk