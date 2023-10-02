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Sigara fiyatlarına zam geldiği iddia edilmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi olduğunu vurgulamıştı. Aybaş, bu paylaşımında "Diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor" demişti. Bu açıklama sonrası 2 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ve detaylar haberimizde...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam gelip gelmediği merak konusu oldu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda."

Sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EYLÜL'DE 5 TL ZAM YAPILMIŞTI

Eylül ayının başında neredeyse sigara gruplarının tamamına 5 TL'lik zam gelmişti.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti. mynet