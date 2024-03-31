Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ismi belirtilmeyen yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerden birinin bebek olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde 30 Mart 2024 günü saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.