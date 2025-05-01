Van’da görev yapan basın mensuplarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla harekete geçen Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü, ‘İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotluğu Sertifika Semineri’ düzenliyor.

BİK Van Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilecek proje ile ilgili açıklamada bulunan Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Arda Aşkın, projenin gazetecilerin teknolojik imkanlardan yararlanması ile şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin basın yoluyla tanıtılmasını hedeflediğini söyledi.

Aşkın, "Yangın, deprem ve sel gibi felaketlerde; miting, spor müsabakaları ve konser gibi etkinliklerde oldukça rağbet gören drone teknolojisi, farklı bir perspektiften etkileyici görüntüler yakalamada gazetecilere birçok imkan sunuyor" dedi.

Habere konu hadiselere ulaşmada ve yayıncılıkta teknik ekipman ve hızın önemine işaret eden Aşkın, bu gerekçelerden yola çıkarak Van’daki gazeteciler için teorik ve pratik uygulama başlıklarından oluşan bir eğitim programı hazırladıklarını kaydetti. 30 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını öngördüklerini aktaran Aşkın, planlanan eğitim semineri tarihinin ise ileri ki günlerde belli olacağını sözlerine ekledi.