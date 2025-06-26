BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Van, Bitlis ve Hakkari’de Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Van’da düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun 1 Nisan 2023’ten itibaren internet haber sitelerine resmî ilan vermeye başlamasıyla ikinci bir mecra, ikinci bir kaynak oluştuğunu kaydetti.

“Fikir veren, analiz yapan gazeteler istiyoruz”

Basının sorunlarının belli olduğunu ve bunları anlatırken tekrara düşmek istemediğini belirten Erkılınç, “Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada yazılı basın bitiyor, biz ise yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmak için de ‘güç birliği’, ‘iş birliği’ ve ‘kalite’yi vurguluyor, ‘standartları yükseltin’ diyoruz. Artık haber vermekten öte fikir veren, yorum ve analiz yapan gazeteler olsun istiyoruz. Her ilimizi temsilen nüfus yoğunluğuna ve okur sayısına göre kaliteli gazetelerimiz olsun ki kamu kurum ve kuruluşları ilan vermekten içtinap etmesin” dedi.

Basın kuruluşlarının lehine olacak her türlü mevzuat düzenlemesine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Erkılınç, “Gazetelerin yaşaması lazım diyoruz ama kendimiz ikna olmadığımız için kamuyu da ikna etmekten aciziz. Bürokratlarımız verdikleri ilanların hedeflerine ulaşmadığını ve kanun öngördüğü için ilan vermek zorunda kaldıklarını her defasında söylüyorlar. Dolayısıyla kamuyu bir şekilde internet mecrasına yönlendirmeye çalışıyoruz. Orada da durum çok iç açıcı değil” açıklamasında bulundu.

“Tıklanma borsası oluştu”

Bazı internet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu mevzuatında belirlenen asgari ziyaretçi trafik şartlarını sağlamak için yaptıkları manipülasyonlara değinen Erkılınç, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

“Biz gazetecilik beklerken ‘haber içeriği’, ‘haber sayısı’, ‘personel sayısı’, ‘nitelikli ve doğru haber’den ziyade bir ‘tıklanmadır’ gidiyor” ifadesini kullanan Erkılınç, ‘tıklanma’nın da borsasının oluştuğunu söyledi.

Genel Müdür Erkılınç, internet haber sitelerine hileli trafik satanlardan haberdar olduklarının da altını çizdi.

“2 bakkal yeterken 10 bakkal açamazsınız”

Konuşmasında gazete sayısının fazlalığına ve okur sayısının düşmesine dikkati çeken Erkılınç, şöyle devam etti:

“Kâğıt, matbaa, personel, kira ve diğer kalemlerden bahsederek ‘gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor’ diyorsunuz, doğru. Bir caddede 2 tane bakkal yeterken 10 tane bakkal açılmış. Hâlbuki 10 tane bakkal yerine daha çok ürün çeşidi olan, fiyatların daha ucuz olduğu büyük bir işletme açılırsa herkes kazanır.

Sorunlar hiç değişmedi. Baskı sayısı düşsün isteniyor, daha nereye kadar düşürelim. Sonuçta bir kâğıdın matbaaya girip de prova baskısı çıkıncaya kadar 50 tanesi harcanıyor. ‘Haber bulamıyoruz, haber bulamadığımız için de gazeteler okunmuyor’ deniliyor. Herkesin elinde telefon, tablet ve bilgisayar var. Yakın bir olay üzerinden örnek verecek olursam; İran’a yönelik gece yapılan saldırı ancak ertesi gün gazetede yer alabiliyor. Televizyonlar bile artık haber vermekte geç kalıyor. Füzenin gidişini sosyal medyadan canlı seyrediyoruz. Basın İlan Kurumu olarak istiyoruz ki her şehirde belirli sayıda nitelikli gazetemiz olsun. Bunun yanında işini layıkıyla yapan internet haber siteleriyle bu işi sağlıklı şekilde yürütelim.”

Herhangi bir gazeteye bağlı olmadan, sadece internet mecrasında varlık gösteren internet haber sitelerinin daha başarılı olduğunu söyleyen Erkılınç, Kurum görev alanındaki gazetelerin, verilen hakkı doğru kullanmayarak olumsuz alışkanlıklarını internet mecrasına taşımalarının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

“Çaresizliğimiz sizlere kıyamadığımızdan”

“Ne baskı var, ne çalışan personel gerçek, ne trafik var, ne haber gerçek, haberlerin başlıkları tamamen yanıltıcı ama gazeteci kimliğiyle hepimiz ortadayız” diyen Erkılınç, şunları kaydetti:

“Çaresizliğimiz sizlere kıyamadığımızdan, yoksa çaresiz değiliz. Belirli kurallara uyduğu sürece kimseye düşüncesinden dolayı müeyyide uygulamayız. Devletin kanunlarına, egemenliğine, bölünmez bütünlüğüne, kişilik haklarına aykırı hareket edilmediği müddetçe muhaliftir veya değildir, bir ayrımımız yok. Herkes edebi dairesinde elbette eleştirmeli. Doğruya doğru denmeli, zaten gazeteciliğin tanımı da bu değil mi?”

İlan adetlerinin düşmemesi için çabaladıklarını belirten Erkılınç, basın kuruluşlarından da aynı gayreti göstermelerini isteyerek, “Gezmediğimiz kamu kurumu kalmadı. Kamu ilanları bu kadar fazlası yok, zarar ediyorsan durum bu. İki defa yüzde 100 zam yaparak durumu kurtardık” dedi.

Genel Müdür Erkılınç, toplantıya katılan gazetecilerden, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek mevzuat güncellemeleri öncesinde görüş ve önerilerini 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bik.gov.tr’de erişime açılacak form üzerinden Kuruma iletmelerini istedi.

Van Valisi Balcı’ya ziyaret

Toplantının ardından Genel Müdür Erkılınç, Van Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret ederek Kurumun bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Temasları sırasında Erkılınç’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Van Bölge Müdürü Arda Aşkın eşlik etti.