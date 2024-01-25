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Basın İlan Kurumu görev alanında bulunan resmi ilan yayımıyla alakalı internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik yazılımının marka tescil belgesi için yaptığı başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 24 Ocak 2024 tarihinde 35, 38 ve 42 numaralı mal ve hizmet sınıflarında onay alan BİK Analitik markası, başvurunun yapıldığı 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle koruma altına alındı.

Basın İlan Kurumu’nun kendi imkânlarıyla geçtiğimiz yıl şubat ayında geliştirmeye başladığı ve haziran ayında ilk veri akışının alındığı BİK Analitik ölçüm sistemi, temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen çok yönlü kontrol ve güvenilirlik testlerinden başarıyla geçti.

1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Kurum görev alanındaki tüm internet haber sitelerini 7/24 esasına bağlı olarak kesintisiz takip ederek elde ettiği verileri ilgili birim müdürlükleri ekranlarına yansıtan BİK Analitik, resmi ilan yayımlama hakkı kazanan ve bekleme süresinde bulunan yaklaşık 450 internet haber sitesinin trafiklerini ölçümlüyor.