

Wanhaber - Özel

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün, randevusuz bir şekilde ben taraması yapılıyor. Ayrıca vatandaşlara deri kanserine karşı bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Söz konusu muayeneler SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasında cildiye polikliniğinde, 3 farklı poliklinikte gerçekleştiriliyor.

Muayenede Doç. Dr. Murat Öztürk, Uzm. Dr. Betül Erdem ve Uzm. Dr. Elçin Akdaş görevli hekim olarak hizmet veriyor.

Konuya ilişkin bilgi paylaşan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Vücudunuzdaki benler masum mu? Cilt kanseri olabilir mi? Gerekli muayene ve bilgilendirmeler için hastanemize bekleriz.” dedi.

Ramazan Çetin