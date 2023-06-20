Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor.

EPGİS, EPDK'nın suç duyurusu sonrası fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN İSTANBUL'DA 24 LİRAYA YAKLAŞTI

Gece yarısı motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, fiyat artışı pompaya da yansıdı.

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruş, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 40 kuruşa yükseldi.

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