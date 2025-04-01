Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İsrail ordusunun Refah ile Han Yunus'un bazı bölgeleri için yaptığı "tahliye" uyarılarının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile Gazze'nin orta bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Güneşin altında saatlerce yürüyerek yerlerinden edilen Filistinliler nereye gideceklerini bilmediklerini dile getirdi. Göç yolundaki çocukların yorgunluktan bitap düştüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Refah kenti ile Han Yunus'un doğusundaki Minare, Kizan en-Neccar bölgelerinde yaşayan Filistinlilere "evlerini derhal boşaltmaları" uyarısında bulunmuştu.

Adraee, söz konusu beldelerde yaşayan Filistinlilerin Mevasi bölgesine gitmesi gerektiğini ifade etmişti.

İsrail ordusu 29 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişletmişti.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı yerinden edilmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

Birleşmiş Milletlerin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı da 114 bin 95'e yükseldi.