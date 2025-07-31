Van’da, özellikle şehir merkezinde çok sayıda zorlukla karşılaşan engelli bireylerin yaşam standartları düşük seyrediyor. Kent merkezindeki toplu taşıma araçlarının yetersizliği, kaldırımların esnaflar tarafından işgal edilmesi, iş yerleri veya iş merkezlerinde engellilere uygun merdiven, asansör veya Braille alfabeli yönlendirmelerin olmaması, engelli bireylerin hayatını zorlaştırıyor.

Engelli vatandaşların, şehir merkezinden başlayarak Van’daki turistik alanlara erişiminin çok zor olduğunu vurgulayan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, Van’da özellikle toplu taşıma araçlarının engelli dostu olmadığını, özel taşımacılık yapan şoförlerin de bu konuda yeterince duyarlı davranmadığını, engellilerin Van sahillerine ve turistik alanlara ulaşamadığını belirtti.

“VAN’DA ENGELLİYE ÖZEL BİR PLAJ VAR MI?”

Van’daki sahil alanlarının neredeyse tamamının engelli bireyler için uygun olmadığını söyleyen Başkan Baykara, “Van’ın tek mavi bayraklı plajı olan alan, yapılan onarımlara rağmen bugün engelli vatandaşlar için yetersiz kalıyor. Engelli bireyler fırsat bulamıyor. Alanı, önceden gelen vatandaşlar dolduruyor. Engelli birey, eğer ailesinin yardımıyla kendi çabasıyla bir yer bulabilirse, belki o zaman denize girmeye çalışıyor. Ama Van’da ‘engelliye özel bir plaj var mı?’ derseniz, cevabımız net: Yok.” dedi.

“ENGELLİLERİN DENİZE GİRME İMKANI OLUR”

Tuşba Belediyesi ile daha önce görüştüklerini belirten Baykara, “Projeler hakkında söz aldık. Gerçekleşirse, engellilere özel alanlar planlıyoruz. Belediyeler ve STK’larla iş birliği yapılarak, engellilerin ulaşabileceği iskeleler, sahiller, plajlar oluşturulabilir. Bu hepimizi memnun eder. En azından engellilerin, kendi imkanlarıyla da olsa erişebilecekleri bir denize girme imkanı olur.” ifadelerini kullandı.

“AKDAMAR ADASINA ULAŞIM ENGELLİLER İÇİN NEREDEYSE İMKANSIZ”

Akdamar Adası'na ulaşım da engelli bireyler için ciddi sorun teşkil ediyor. Hem ekonomik hem de fiziksel sorun yaşadıklarını belirten Baykara, “Feribot seferlerinde şu anki ulaşım sistemi hem ekonomik hem de fiziksel anlamda engelliler için uygun değil. Gemilerin çoğu özel işletmelere ait. Oraya ulaşım, gemiye binme, seyahat... Bunların hepsi başlı başına birer engel. Diğer tarihi alanlardan biri olan Van Kalesi de erişilebilirlik bakımından engelli bireyler için uygun değil. Burada sadece engelliler değil, sağlıklı bireyler dahi kaleye çıkmakta zorlanıyor.” şeklinde konuştu.

“PROJELER HAZIR AMA UYGULAMA YOK”

Dernek olarak birçok resmi kuruma proje ve talep dosyası sunduklarını belirten Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, bu taleplerin hâlâ beklemede olduğunu söyledi. Baykara, “Kamuya ait sahil alanlarının engelliler için düzenlenmesi yönünde Karayolları ve DSİ gibi kurumlara başvurular yaptık. Henüz olumlu bir geri dönüş alamadık.” ifadelerini kullandı.

“DİĞER ŞEHİRLERDE VAR, VAN’DA NEDEN OLMASIN?”

Türkiye’nin birçok büyükşehrinde, devlet plajlarında engellilere özel alanlar olduğunu belirten Baykara, sözlerini şöyle tamamladı; “Bu uygulamalar Van’ın Edremit, Gevaş, İpekyolu, Tuşba ve Erciş gibi sahil alanı olan bölgelerinde de olmalı. Yerel yönetimlerin bu konuda projeler geliştirmesi şart. Bir proje varsa da şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi yok.”