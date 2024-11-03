İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "2023'ün ekim ayında İsrail askerleri 1130, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 360 saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

En fazla saldırının Nablus'ta gerçekleştiği, onu El Halil ve Kudüs kentlerinin takip ettiği vurgulandı.

Saldırılar kapsamında Filistin köylerine silahlı baskınlar ve sabotajlar gerçekleştirildiği, arazilere buldozerle zarar verildiği, ağaçların kesilip söküldüğü, mülklere el konulduğu, bariyerlerle yolların kapatıldığı belirtildi.

Toprakları gasbeden İsraillilerin, 1339'u zeytin olmak üzere 1401 ağacı söktüğü, İsrailli yetkililerin de üç askeri emirle Kudüs, Cenin ve Selfit kentlerinde Filistinlilere ait 84 dönüm araziye el koyduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun ekim ayında 12 konut, 6 boş ev, 19 tarım tesisinin bulunduğu 45 yapıyı hedef alan 34 yıkım gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yahudi yerleşimci gruplarıyla işbirliği içinde Filistinli çobanları işgal altındaki Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını duyurmuştu.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelemişti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini "yasa dışı" kabul ediyor; Filistinlilerin topraklarının ve evlerinin gasbedilmesinin iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyararak, İsrail'e bu faaliyetleri durdurması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 8 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Han Yunus kentindeki Şeyh Nasır bölgesinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı.

Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze ve Nasır hastanelerindeki sağlık kaynakları, saldırıda 4'ü çocuk, 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.