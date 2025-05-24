Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk eden ve rakibini 4 – 1 mağlup ederek avantaj elde eden Artı Değer Van Spor FK, rövanş maçında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.

Ancak maç öncesi Elazığ cephesinden yapılan açıklamalar gergin bir ortam oluştururken, Van Spor kafilesinin otel rezervasyonlarının da iptal edilmesi spor kamuoyunda büyük tartışmalara sebep oldu.

AK Parti Van İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, Elazığ cephesinden yapılan açıklamalar ve otel rezervasyonu iptalinin ardından yaptığı paylaşımda; “Oteller bizi almazsa bile ceketimizi serer asfaltta yatarız” diyerek, takımı deplasmanda yalnız bırakmayacağını açıkladı.

Kuşan, yaptığı paylaşımda; “Pazartesi günü, Vansporumuza destek olmak için Elazığ’da olacağım. Oteller bizi almazsa bile ceketimizi serer asfaltta yatarız. Futbolcularımız maçı kazanmaya odaklansın gerisi sadece birer masal. Unutmayın bu sene şampiyonluk bizimdir” ifadelerini kullandı.