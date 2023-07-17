Wanhaber / Ramazan Çetin

Türkiye genelinde 365 oda ve borsa, Türkiye’nin ilk milli ve yerli otomobili olan TOGG sahibi olabilmek için müracaatta bulunmuştu. Müracaatların ardından kura çekimi yapılmıştı. Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, kurada 6 numarayı çekerek TOGG hakkı elde etmişti. Söz konusu TOGG, VANTB Başkanı Nayif Süer’e teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu Toplantısı sırasında oda ve borsa başkanlarının katılımı ile TOGG için kura çekimi yapılmasının ardından araçlar teslim edilmeye başlandı.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer’in de katıldığı kura çekiminde Van’a Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG çıkarken, TOGG’un anahtarı da TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından VANTB Başkanı Nayif Süer’e teslim edilmişti. Süer, söz konusu TOGG’u da teslim aldı.

TOGG’u teslim alan Süer, yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobili TOGG T10X akıllı cihazımızı teslim aldık. Bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen tüm paydaşları kutluyorum” dedi.