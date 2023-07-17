Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 5 ay geçti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olan asrın felaketinde, yurdun güneyi adeta yerle bir oldu.

Toplam 11 il, afetten etkilendi.

Devletin tüm imkanları da ilk andan itibaren bölgeye seferber edildi.

Mehmetçik, bakanlar, kurum ve kuruluşlar, STK'lar afetzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri yapıldı, bir yandan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi.

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları için çalışmalar başladı.

Afet konutları yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Dönemin bakanı Murat Kurum, bölgenin kalkınması için çalışmalara başladı.

Kentlerde afet konutları hızla yükselerek sona yaklaştı.

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini yeniledi. Böylelikle Mehmet Özhaseki, Kurum'dan görevi devraldı.

Bakan Özhaseki duyurdu

Göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak deprem bölgesinden başlayan Bakan Özhaseki, kısa sürede yeni bir projeyi duyurdu.

Depremzedeler için düzenlenen yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

Vatandaşlara nefes olacak yeni projenin detayları büyük heyecan yarattı. Gözler başvuru tarihine çevrilirken, beklenen gün ise geldi.

Başvurular bugün başlıyor

11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, bugün e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.

"Ofislerimizin resmi açılışını Hatay'da gerçekleştireceğiz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Yerinde Dönüşüm" projemiz bugün başlıyor.

Yapım ve Dönüşüm Ofislerimizin resmi açılışını Hatay'da gerçekleştireceğiz.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili tüm sorularınız için;

ALO 181'i arayabilir,

Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize uğrayabilirsiniz.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için de 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutta 800 bin liraya, iş yerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Yapım ve dönüşüm ofislerinin adresleri

HATAY: Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Hassa.

KAHRAMANMARAŞ:Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin

MALATYA: Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir.

ADIYAMAN: Merkez, Gölbaşı, Besni, Kahta.

GAZİANTEP: İslahiye, Nurdağı.

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