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1 Temmuz 2022 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile seçilerek Van'da Türk Büro-Sen Şubesi'ni açtıklarını ve göreve başladıklarını hatırlatan Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı Ömer Özgüven, kanunlar çerçevesinde üyelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve istekle çalışmalarını yürüteceklerini belirten Özgüven, Van'daki üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

"HİÇBİR BASKIYA BOYUN EĞMEYEN BİR ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Her zaman kendilerine verilen görevin bilincinde olduklarını söyleyen Başkan Özgüven, "Sendikacılığın kutup yıldızı Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı olarak üzerimize düşen görevin her zaman bilincinde olduk.

Üyelerimizin her daim yanında olarak emeklerinin takipçisi, kendilerine yapılan haksızlıklar karşısında Elif gibi dimdik durduk. Kanunlar çerçevesinde hiçbir baskıya boyun eğmeyen bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Şubemizi kurup göreve başladığımız tarihten bugüne dek, Van ilimizde üye sayımız çift rakamlı hanelerle anılırken, bu sayıyı kat be kat artırarak 900'ü geçmiştir. Aynı azim ve istekle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Türkeş Güney beyefendinin tensiplerinde ve sendikamızın sloganı olan 'İnsan Mukaddes, Emek Kutsaldır' şiarıyla baskı yapmadan, kimseyi kırmadan, dökmeden, kimseye kanun dışı vaatlerde bulunmadan, kurum amirlerinin hoşgörüsü ve kanunlar çerçevesinde üyelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Bu başarının temelinde iş yeri temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimize, her daim yanımızda olan Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Genel Başkanımız Sayın Türkeş Güney beyefendiye teşekkür ediyorum. Bizi genel merkezimize mahcup etmeyen Türkiye Kamu -Sen çatısı altında Türk Büro-Sen Van Şubemizin değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.

İlimizde başarıya ulaşmamıza neden olan kıymetli üyelerimize saygılarımı sunuyorum. Daha yolun başındayız. İlimizde kurumlara şube açacağımız günler yakındır. Sözlerime son verirken, sendikamızın sloganı olan 'Bizim İlkemiz Önce Ülkemiz' diyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi