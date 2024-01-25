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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas için havalimanında karşılama programı düzenlenecek.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da Van’a gelecek olan Arvas için Ferit Melen Havalimanı'nda karşılama programı hazırlandı. Büyükşehir adayı Arvas, buradan konvoyla parti binasına geçerek saat 12.00’da vatandaşlarla bir araya gelecek.

“BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZ BU SEÇİMLERDE ADETA BİR LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRECEK”

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, büyükşehir adayının coşku içinde karşılanmasının önemli olduğunu belirterek, “Abdulahat Bey, Allah’ın izniyle bir aksilik olmasa cumartesi günü Van’da olacak. Büyükşehir adayımız bu seçimlerde adeta bir lokomotif görevi görecek. Başkan adayımızı güçlü bir şekilde karşılamalıyız. Kendisi, uzun yıllar bu partiye gönül vermiş, emek vermiş biridir.

Yol ve dava arkadaşımızdır. Özellikle Van’ımızın en büyük ilçesi olan, İpekyolu’nda karşılama programına çok ciddi bir katılım olmalıdır. Bu seçimler gerçekten Van için bir milat olacak. İddiamızda güçlüyüz. Bu seçimi kazanacağız. Bunu da büyükşehir adayımızı samimi, güçlü bir şekilde sahiplenerek gösterebiliriz. Büyükşehir adayımızı coşkuyla karşılayalım. Bütün eş dost, partililerimizi bu anlamlı programa bekliyoruz” dedi.