Yeni stat ve tesis projelerinden teknik direktör arayışına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Bu sevda, memleket sevdasıdır” diyerek görevine devam edeceğini duyurdu.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, kulübün geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada Van Spor FK’yi bir üst lige taşımanın kolay olmadığını belirterek, “Van Spor FK’yi borçlandırmak kolay, ama kurumsallaştırmak, tesis kazandırmak, altyapı oluşturmak herkese nasip olmuyor. Allah bunu bize nasip etti.” dedi.

“BU MEMLEKETE HELAL HOŞ OLSUN”

Başkan Temel, bir yıldır büyük fedakarlıklarla çalıştığını vurgulayarak, “Bir senedir çoluğumdan, çocuğumdan, eşimden, işimden geri kaldım. Emeklerimin hepsi Van Spor’a helal olsun. Çünkü benim sevdam memleket sevdasıdır. Van’da bir işim yok, sadece bir evim var. Bu işi çıkar ya da ticaret için yapmıyorum” diye kaydetti.

“ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİYORUM, GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Trendyol 1. Lig’e yeni çıkan Van Spor FK için bu sezon hedefin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Temel, şampiyonluk beklentisine dair ise şunları söyledi:

“Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve devam ettiğimiz sürece şampiyonluk vaadi vermiyoruz. Geçen sene hedefi açık koyduk, Allah nasip etti şampiyon olduk. Ama bu sene daha zorlu bir ligdeyiz. Tesislerimiz ve altyapımız tamamlanmadan Süper Lig hedefi söylemek gerçekçi olmaz.”

“4 TEKNİK HOCA İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Yaklaşık 29 kişilik mevcut yönetimden yalnızca 4-5 kişinin görevine devam edeceğini açıklayan Erol Temel, yeni yönetimin daha kapsayıcı ve güçlü olacağını belirtti. 4 Teknik Direktör ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Temel, “Murat Hoca ile de görüşüyoruz. Yeni ekip gelse dahi kendisi bizimle olacak. Ayrıca Vanlı olmayan kişiler de yeni yönetimde yer alacak.” dedi.

“BU TAKIMI ŞEHRE YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ”

Son olarak Başkan Temel, kulübün geleceğiyle ilgili birlik çağrısında bulunarak, “Van Spor’u sahipsiz ve yalnız bırakmayalım. Gelin, hep birlikte yönetime katkı sunalım. Başkanın kim olduğu değil, kulübün başarısı önemli. Gerekirse bayrağı daha iyi yapacak birine devretmeye hazırım.” dedi.