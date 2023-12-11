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WanHaber/ Fatma Öztürk

Osman Yıldız Van’a Vefa Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ebeperi, Van’ın sorunlarını göğüsleyen bir aday istediklerinin altını çizdi.

Van’da sorun olan başlıca durumlara parmak basan Ebeperi, 18. madde, trafik sorunu, altyapı yetersizliği, uçak sorunu, otogar, havalimanı, şehir stadyumu gibi çeşitli konulara değindi.

Van’ın metropol bir şehir görünümüne kavuşması gerektiğine inandığını belirten Osman Yıldız Van’a Vefa Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ebeperi, “Avrupa dan Ortadoğu’ ya Çin’e kadar uzanan, ilçemize de adını verdiğimiz bir İpekyolu var. Maalesef bunu dahi kullanamıyoruz. Gerçekten Belediyelerin bütçeleri iyi yerlerde kullanılır ise yapılamayacak iş yoktur. Belediyecilik din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bir hizmet işidir. Onun için tüm siyasi partilerden istediğimiz aday adaylarında ahbap ilişkisini bir tarafa bırakıp gerçekten işin ehli, hizmet aşkı olan, bilgi becerisi olan adaylara yer verilmesini istiyoruz” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI HALKIN İÇİNDE OLMALI”

Ebeperi, açıklamasının devamında; “Belediye başkanı halkın içinde sokakta mahallede parkta olmaz ise hiçbir sorunu göremez ve hizmette de gecikmeler, hatalar kaçınılmaz olur. Van halkı yapılan hizmeti elbette takdir eder fakat yanlışları da yeri geldiğinde eleştirebilir. Maalesef nedense eleştiri yapıldığında ‘bu bizden değil onun için yazmış, bunun için konuşmuş’ bahanelerini bir kenara bırakmanız gerekiyor. Nerede yanlış yaptık, bu yanlışı nasıl düzeltebilirimin çözümlerini bulmamız gerekmektedir. Oy versin vermesin bugün Van ilinin nüfusu bir milyon iki yüz binleri geçmiş durumdadır, dışarıdan gelen turistler ile bir milyon beş yüz binlere ulaşmaktadır” ifadelerine yer vererek “seçilen aday halka hizmet etmek zorunda” çıkışı yaptı.

Vatandaşların sorunlarına çözüm üreten, çalışkan bir belediye başkanı görmek istediklerini vurgulayan Osman Yıldız Van’a Vefa Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ebeperi, Van’da son zamanlarda büyük yankı uyandıran su zammını da ele aldı.

“TÜRKİYE’DE EN PAHALI SUYU VAN HALKI TÜKETİYOR”

VASKİ tarafından yapılan son su zammı ile beraber Türkiye’de en pahalı suyu Van halkının kullandığını dile getiren Ebeperi, siyasi parti aday adaylarına şu sözlerle seslendi;

“Türkiye de en pahalı suyu neden Van halkı tüketmektedir? Hiçbir zaman su faturası elektrik ve doğalgaz faturasını geçmemişti. Son bir yıldır su faturası şampiyonlar ligine yükselmiştir. Neden işin ehli sorusunun cevabı da buradadır. Bu sıkıntılardan dolayı tekrardan tüm siyasi partilere aday adaylarına seslenmek istiyorum; lütfen ahbap tanıdık partiden, kendi içinden atamaları bir tarafa bırakıp gerçekten Van halkının tamamını kucaklayacak, hizmet edebilecek, bilgi beceri, güzel projeleri olan Van’ın sıkıntılarını çözebilecek, göğüsleyebilecek, Van’ın evladı olan kişilere yer verilmesini rica ediyorum. Van halkının bir beş yıl daha bekleyecek ne tahammülü ne de sabrı kalmamıştır. Bu vesile ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”