Toplumun tüm kesimlerine destek olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özel bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve toplum içerisinde yer almalarını sağlamak için de ayrıca özel bir çaba sarf ediyor. Başkan Akman’ın talimatları ile oluşturulan ekipler, başta çocuklar olmak üzere birçok vatandaşı evinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalyeyi hediye ediyor.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile özel vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtımına başlayan belediye ekipleri, “Başkanımız Salih Akman göreve geldiği günden bu yana talepte bulunan çok sayıda vatandaşımıza akülü ve tekerlekli sandalye hediye ettik. Bu hafta da Başkanımız Salih Akman’ın direktifleri ile temin ettiğimiz 10 tekerlekli sandalyenin dağıtımını yaptığımız planlama çerçevesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yapılan tekerlekli sandalye dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Akman ise insana dokunan sosyal belediyecilik anlayışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Başkan Akman, “Bizler Tuşba’da sadece belediyecilik hizmeti yapmıyoruz. Hislerinizi de göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik alanında hizmet üretiyoruz.

Oluşturduğumuz ekipler; düzenli olarak yaşlı, hasta ve özel durumu olan tüm vatandaşlarımızın ev temizliği ile saç tıraşlarını da gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman’ın kendilerine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren özel vatandaşlar da, “Bizleri unutmayan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kapımızı çalmaları bizleri duygulandırdı. Başkanımız Salih Akman ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.iha