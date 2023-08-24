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Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, “Avrupa’dan Van’a Moda Esintileri” isimli Erasmus projesi bünyesinde İspanya ve İtalya hareketliliği tamamlandı.

Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğrenci, 2021 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen ve Erasmus ve Türkiye Ulusal Ajansı ortaklığıyla yürütülen “Avrupa’dan Van’a Moda Esintileri” isimli proje başarıyla uygulanıyor.

Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Esra Yalvaç ve Okul Müdürü Cengiz Han Öztürk rehberliğinde 11 ve 12. sınıfta okuyan 20 kız öğrencinin katıldığı proje İspanya ve İtalya'da gerçekleşti.

30 gün süresince gittikleri İspanya’nın Cordoba ve İtalya’nın Modena şehirlerinde moda tasarımı alanında iki ayrı kurumda terzilik faaliyetleri ve Avrupa’da modanın gelişimi ve güncel teknikleri inceleyen öğrenciler, ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmediler.İHA