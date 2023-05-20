Başkale Beleidyesi, ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilere daha iyi imkânların tanınması için harekete geçti.

Bölgedeki hayvancılığın gelişmesi için projeler üreten Başkale Belediyesi, ilçenin ihtiyacı çerçevesinde canlı hayvan pazarı yapımı için harekete geçti. Hafıziye Mahallesi Batkan mevkiinde yapılacak olan canlı hayvan pazarı, 13 bin metrekare arazide bin 63 metrekarelik bir alana inşa edilecek.

İhalenin yapıldığını ifade eden belediye yetkilileri, canlı hayvan pazarının yapımına haziran ayı itibariyle başlayacaklarını ve yılsonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söylediler.iha