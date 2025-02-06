Başkale’de günlerdir etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde gece saatlerinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 20, kırsal mahallelerde ise 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı ve tipi nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların tekrar açılması için Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van-Hakkâri kara yolunda kar küreme çalışma yapan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne ait greyder ise şarampole yuvarlandı. İş makinesi operatörü kendi imkânlarıyla greyderden çıkarken, kazada yaralanan olmadı.