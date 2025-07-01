Doç. Dr. Sarıkaya yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle İpekyolu Ek Binamızda günlük ultrason çekimine başlıyoruz. Bu sayede artık hastalarımız ana binaya gelmek zorunda kalmayacak.” ifadelerine yer verdi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Ayrıca, ultrason cihazının temin edilmesinde destek olan İl Sağlık Müdürlüğü, Başhekim Yardımcısı Gökhan Asanatıcu, hastane müdürleri ve ek bina yöneticilerine teşekkür etti.

Yeni uygulama ile birlikte, hastalar ek binada kolaylıkla ultrason hizmeti alabilecek ve ana binaya gitme zorunluluğu ortadan kalkacak.