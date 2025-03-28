Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Kotan, dün yaralandığı kazanın ardından hastaneye kaldırılmış ve ameliyat edilmişti.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam eden Kotan’ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Çetin Kotan’ın sağlık durumuna ilişkin en güncel bilgileri paylaşmak üzere WanHaber’e bir açıklama yapan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Çetin hocamız şu anda yoğun bakımda. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Bilinci açık, hayati tehlikesi de ciddi ölçüde azalmış durumda. Yoğun bakımda, bilinci açık şekilde tedavisine devam ediliyor.” dedi.