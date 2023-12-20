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Wanhaber

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalecik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıda, bölgedeki eksiklikler ve sorunlar ele alındı.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalecik Mahallesi'nde yer alan Aile Toplum Merkezi'nde halkla bir araya geldi.

Başkan Erdal Baran, halkın sorunlarını en iyi şekilde anlamak ve çözüm önerilerini değerlendirmek için vatandaşlarla buluşmalara devam edeceklerini aktardı. Kalecik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, altyapı hizmetleri, mor otobüs saati sıkıntısı, sosyal aktiviteler gibi çeşitli konuları dile getirerek Başkan Baran ve yönetimine aktardı.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Baran ve yönetim kurulu, halkın istek ve taleplerini tek tek not alarak, çözümü için gerekeni yapacaklarını bildirdi.

“HALK BULUŞMALARINA ÇOK KIYMET VERİYORUZ”

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, halk buluşmasında şunları söyledi;

“Yaklaşık 2 buçuk ay önce Tuşba ilçe başkanı olarak atandık. Tabii beraberinde yönetimimizi de kurduk. Gerek makama gelerek gerekse telefonla tebrik için arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, Tuşba'da 67 tane mahallemiz var.

Bunların 59 tanesi kırsal, 8 tanesi merkez mahalledir. Yaklaşık 20 gündür kırsaldan başlayıp merkez mahallelerimizde buluşmalarımızı yapıyoruz. Bu buluşmalara çok kıymet veriyoruz. İstedik ki vatandaşımıza biz gidelim. Onlarla hem tanışmış olalım hem onlar bizi dinlesin, varsa onların bir talepleri kendi mahalleleriyle alakalı onları dinleyelim. Bu süreçte de çözüm noktasında teşkilat olarak ne gerekiyorsa, biz de sizlerin yanınızdayız. Sizlerle hasbihal edeceğiz. Biz, sizleri dinlemeye geldik. Kalecik, büyük bir mahalle. Nüfus ve seçmen açısından, bizim için çok önemli.”

“DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ”

Buluşmada AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz de şunları söyledi;

“Hepiniz hoş geldiniz. Kalecik bizim için çok kıymetli ve değerli çünkü rahatça kapılarını çalabileceğimiz insanlarla dolu. Allah razı olsun hepsinden, kapılarına gittiğimiz zaman bizleri hiçbir zaman geri çevirmiyorlar, güler yüzleriyle bizleri mutlu ediyorlar.

Belediye seçimleriyle ilgili yoğun bir çalışma başlatıyoruz. Allah nasip ederse tekrar sizleri rahatsız edeceğiz, kapılarınıza geleceğiz. Sizlerle hasbihal edip, konuşmalar yapacağız inşallah. Kalecilik mahallesinde 23 sandığımız var ve bin beş yüz kadın üyemiz bulunuyor. Bu sefer çok büyük bir oy potansiyeli olacağını düşünüyorum. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman kapımız sizlere açık, sizi teşkilatımıza bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.”

“TÜM HALKIMIZLA BULUŞMAK İSTİYORUZ”

AK Parti Tuşba İlçe Başkan Vekili Hakan Şevgin de, “Hepinizi selamlıyorum. Biz, ilçe başkanımızla beraber, ilçe yönetimi olarak tüm mahallelerimizle buluşmak istiyoruz. Çünkü insanların taleplerini, dileklerini ya da eksiklerini duyup yerinde müdahale ederek çözüm üretiyoruz. Biliyorsunuz, önümüzde bir süreç var. Bu süreçle alakalı olarak biz elimizden geleni yapacağız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum.” dedi.

“TALEPLERİNİZİ İLGİLİ MAKAMLARA İLETİYORUZ”

AK Parti Tuşba Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Kızıltaş da, “İlçemizdeki 67 mahallenin tamamını ziyaret edip çalışmalarımızdan bahsedeceğiz ve her zaman halkımızın dilek ve taleplerine önem verip onların yanında olacağız.

Teşkilat olarak hem kırsal mahallelerde hem de merkezi bölgelerde halkımızla buluşmalar düzenliyoruz. Sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz ve her türlü talebinizi ilgili makamlara iletmekle yükümlüyüz. Ayrıca, belediyelerimizle de iş birliği içinde çalışarak taleplerinizi aktarmaktayız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı, halk buluşmalarını sürdüreceğini bildirdi.